Порошенко прогнозує активізацію гібридної війни РФ проти України із наближенням виборів

Президент Петро Порошенко прогнозує активізацію гібридної війни Російської Федерації проти України із наближенням виборів і наполягає, що Україна має готуватися до цього. Про це він заявив під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ України, повідомляє "ЄП".

Президент запевнив дипломатів, що РФ "не втратить жодної можливості, щоб посіяти зневіру серед громадян у завтрашньому дні та втому від європейського вибору".

"Уже зараз провідні ІТ-компанії фіксують створення тисяч фейкових аккаунтів з російським корінням. Росія готується до нової потужної маніпулятивної кампанії. Маємо бути готові дати відсіч", - наголосив він, додавши, що йдеться про бив ори не лише в Україні, а й на заході.

Порошенко пропонує робити окремий акцент на протидію російській пропаганді у кіберпросторі, в соціальних мережах, у медіа. Президент доручив послам вивчити досвід інших країн по протидії і попередженню інформаційних атак РФ.

"Кремль уміло прикриває свою підривну діяльність демократичними цінностями та принципами. Ми уже зараз мусимо шукати шляхи до співпраці з іншими державами та координувати зусилля для вироблення надійного механізму упередження стороннього втручання у виборчий процес та забезпечення вільного волевиявлення наших громадян", - пояснив презиеднт

"Особливу увагу зверніть на ті країни, які уже мають відповідні напрацювання. Зокрема, цікавим є законодавчий досвід Парижа та Берліна. Прошу відпрацювати можливість залучення німецьких та французьких, американських експертів для підготовки аналогічної законодавчої ініціативи в Україні. Міжнародна допомога буде нам не зайвою", - заявив він.

Порошенко підкреслив, що нове регулювання, яке має розробити Україна повинно забезпечити баланс між національною безпекою та свободою слова.

Нагадаємо, 16 травня минулого року президент України підписав указ, який ґрунтується на рішенні РНБО та накладає санкції на низку російських IT-компаній, в тому числі розробників програмного забезпечення. Також цей указ зобов’язав всіх провайдерів заблокувати доступ до низки російських інтернет-сервісів, включаючи "Яндекс", "Вконтакте", "Одноклассники".