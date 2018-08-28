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Прем'єр Китаю пообіцяв більш жорсткий захист прав інтелектуальної власності

28 серпня, 2018 - 16:44
Фото Reuters

Прем'єр-міністр КНР Лі Кецян у вівторок, 28 серпня, заявив, що країна запровадить жорсткішу систему захисту прав інтелектуальної власності. Порушення у цій сфері будуть серйозно каратися, йдеться у заяві китайського уряду, передає агенція новин Reuters.

Під час зустрічі з директором Всесвітньої організації інтелектуальної власності Френсісом Гаррі у Пекіні Лі Кецян зазначив, що Китай однаково ставиться до місцевих та іноземних компаній, а також не дозволяє примусову передачу технологій.

Як зазначає Reuters, влада КНР уже не раз робила подібні обіцянки. Однак багато підприємств заявляють про те, що їх змушуть передавати технології за можливість працювати на китайському ринку. Крім того, Білий дім звинувачує Китай в крадіжці інтелектуальної власності та інших порушеннях чесної торгівлі. Занепокоєний цим і Брюссель.

Президент США Дональд Трамп особливо стурбований тим, що у торгівлі з Китаєм США мають дуже високий дефіцит. Цього року США та Китаєм провели низку рандів переговорів для врегулювання розбіжностей у питаннях торгівлі. Утім, домовленості так і не вдалося досягнути. Вашингтон запровадив додаткові мита на китайські товари на суму 50 мільярдів доларів. Пекін зробив те саме щодо американських товарів.

Джерело: Deutsche-Welle

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