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Президент України закликав створити орган зі стягнення збитків з РФ

28 серпня, 2018 - 19:45
Фото АПУ

Президент України Петро Порошенко закликав створити державний координаційний орган, який буде займатися питаннями відшкодування Російською Федерацією завданих Україні збитків. Про це повідомив лідер держави під час XIII наради керівників дипломатичних установ України, передає "РБК-Україна".

"За останні роки ми досягли відчутних результатів у справі залучення Росії до міжнародно-правової відповідальності. Я наполягаю на якнайшвидшому створенні координаційного органу формування консолідованої претензії України до Росії для відшкодування завданої шкоди, як це передбачено в моєму законі, який прийняла Верховна рада. Він називається закон "Про деокупацію Донбасу", - повідомив Порошенко.

Він також зазначив, що всі міжнародні організації зафіксували акт агресії РФ проти України.

Нагадаємо, 23 серпня Голосіївський районний суд Києва ухвалив рішення про стягнення з РФ збитку, завданого внаслідок агресії в Україні. 

До слова, днями в Ризі міністри юстиції країн Балтії підписали меморандум про співпрацю, в якому погодили дії по пред'явленню вимоги про відшкодування шкоди, завданої радянською окупацією.

Джерело: РБК-Україна

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