Протягом найближчих 5 років Україна має виплатити $33 млрд зовнішніх боргів, - Гройсман

Протягом найближчих п'яти років Україна повинна направити 33 млрд доларів на обслуговування зовнішнього боргу. Про це Прем’єр-міністр Володимир Гройсман сказав на ХІІІ Нараді керівників закордонних дипломатичних установ України, повідомляє Укрінформ.

"На наступні 5 років ми маємо з вами погасити 33 млрд доларів, які були накопичені та сформовані як основний борг з 2005 по 2013 роки. Уявіть, яке серйозне навантаження ми маємо тоді, коли зобов'язані з вами не менше 5% ВВП направляти на підтримку українського війська", - сказав Гройсман.

На його переконання, держава має збільшувати обсяги фінансування оборонної сфери.

При цьому голова уряду нагадав, що в 2018 році на обслуговування зовнішнього боргу Україна повинна направити 130 млрд грн, або 5 млрд доларів.