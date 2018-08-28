Де дурість - зразок, там розум - божевілля.
Йоганн Вольфганг фон Гете, німецький поет, прозаїк, драматург, мислитель і натураліст

Протягом найближчих 5 років Україна має виплатити $33 млрд зовнішніх боргів, - Гройсман

28 серпня, 2018 - 16:21
Фото Артема СЛІПАЧУКА, "День"

Протягом найближчих п'яти років Україна повинна направити 33 млрд доларів на обслуговування зовнішнього боргу. Про це Прем’єр-міністр Володимир Гройсман сказав на ХІІІ Нараді керівників закордонних дипломатичних установ України, повідомляє Укрінформ.

"На наступні 5 років ми маємо з вами погасити 33 млрд доларів, які були накопичені та сформовані як основний борг з 2005 по 2013 роки. Уявіть, яке серйозне навантаження ми маємо тоді, коли зобов'язані з вами не менше 5% ВВП направляти на підтримку українського війська", - сказав Гройсман.

На його переконання, держава має збільшувати обсяги фінансування оборонної сфери.

При цьому голова уряду нагадав, що в 2018 році на обслуговування зовнішнього боргу Україна повинна направити 130 млрд грн, або 5 млрд доларів.

Більше новин

Президент України закликав створити орган зі стягнення збитків з РФ
Мінфін: Україна у липні наростила держборг на $30 млн
Нацбанк не планує утримувати курс гривні, - Чурій
НБУ розраховує отримати транш від МВФ у розмірі $2 млрд до кінця осені
Після Brexit Британія буде мати можливість розширити санкції проти РФ, - посол
Мінфін: Держборг України у липні скоротився до $75,71 млрд

Новини партнерів

Loading...