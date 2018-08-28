РФ відмовилася помилувати Сенцова на прохання архієпископа Климента, – правозахисники

Росія повторно відмовила архієпископу Сімферопольському і Кримському Клименту в помилуванні засудженого українського режисера Олега Сенцова.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на відповідь комісії Ямало-Ненецького автономного округу на офіційній сторінці у Facebook.

За словами правозахисників, у документі йдеться, що для початку процедури помилування Сенцов має самостійно звернутися до президента Росії Володимира Путіна з відповідним проханням у письмовій формі й передати його адміністрації виправного закладу.

Аналогічну відповідь отримала мати режисера Людмила Сенцова.

Два дні тому повідомлялося, що Кремль близький до вирішення питання про долю Сенцова.

Повідомлялося також, що Кінематографісти Чехії та Словаччини підписали лист-звернення до влади Словаччини із закликом вжити термінових заходів для звільнення Олега Сенцова.

Крім того Держдеп США поновив вимогу до РФ негайно звільнити Сенцова.