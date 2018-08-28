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Саудівська Аравія погрожує Ірану військовим ударом в разі блокади Ормузької протоки

28 серпня, 2018 - 20:30
Фото Reuters

Саудівська Аравія завдасть удару по Ірану, якщо той заблокує Ормузьку протоку. Про це заявив міністр енергетики Саудівської Аравії Ібрагім аль Муханна, повідомляє Oxu.Az.

За його словами, у Тегерана немає повноважень закривати стратегічно важливу Ормузьку протоку, північне узбережжя якої належить іранцям, а південне - Об'єднаним Арабським Еміратам і Оману.

А якщо Іран вирішить її заблокувати, то Рада безпеки ООН санкціонує воєнне втручання, стверджує аль Муханна.

Арабський міністр також відзначив, що санкції проти Тегерана навряд чи припинять.

Раніше генерал іранських ВМС Алірез Тангсірі заявив про те, що Тегеран повністю контролює Перську затоку і Ормузьку протоку і готовий захищати свої води. Крім того, в повідомленні йшлося про контроль над Оманською затокою.

У свою чергу державний секретар США Майк Помпео заявив, що Іран не має права встановлювати свій контроль над Ормузькою протокою, яка належить до міжнародних вод.

Джерело: День

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