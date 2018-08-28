США і Мексика домовились щодо майбутнього НАФТА

США і Мексика досягли угоди про майбутнє північноамериканської зони вільної торгівлі (НАФТА), оголосив у понеділок американський президент Дональд Трамп в ході прес-конференції в Білому домі.

"Сьогодні важливий день для торгівлі", - зазначив президент, передає Reuters.

Для оголошення про досягнення взаєморозуміння була організована телеконференція Д. Трампа і президента Мексики Енріке Пенья Ньєто.

За словами Д. Трампа, після укладення нової угоди сторони відмовляться від назви НАФТА, замінивши його на "Угода Сполучених Штатів і Мексики" (United States-Mexico Agreement).

"Ми позбудемося назви НАФТА після торгової угоди з Мексикою", - сказав президент.

Конкретики щодо нової угоди поки немає.

Зазначається, що омовленості з Канадою не було досягнуто.

"Подивимося, чи буде угода з Канадою окремим або вона увійде в угоду з Мексикою", - зазначив Д.Трамп.

Він висловив надію на те, що переговори з Канадою почнуться незабаром, але одночасно пригрозив Оттаві новими митами на автомобілі і автокомпоненти, якщо вона не поступиться вимогам США.

Фондові індекси США оновлюють рекорди в ході торгів у понеділок, мексиканське песо дорожчає в парі з доларом США найшвидшими темпами серед валют країн, що розвиваються. Курс песо піднявся на 1,4%, до 18,6499 / $ 1.

Масштаби торгівлі США, Мексики і Канади перевищують $ 1 трлн на рік, основний обсяг торгових відносин підпадає під дію НАФТА. Перегляд НАФТА або відмова від нього - одна з передвиборних обіцянок Д. Трампа. На його думку, угода в нинішньому його вигляді не вигідно США.

Переговори про перегляд умов НАФТА були ініційовані Вашингтоном понад рік тому. В останні тижні участь в них брали тільки США і Мексика.

Нагадаємо, на початку червня Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче замінити НАФТА окремими угодами з Канадою та Мексикою.