США не визнають територіальні претензії Ірану на Ормузьку протоку

Сполучені Штати Америки не визнають територіальних посягань Ірану, який хоче повністю контролювати один із найважливіших маршрутів поставок нафти — Ормузьку протоку, що з'єднує Перську затоку, відому своїми нафтовидобувними країнами, такими як Кувейт, Ірак і Об'єднані Арабські Емірати, з Оманською затокою.

Про це повідомляє видання Deutsche Welle з посиланням на держсекретаря США Майка Помпео.

У своєму Твіттері Помпео зазначив, що Ормузька протока є міжнародними водами і США докладуть зусиль для забезпечення свободи судноплавства в регіоні.

Цей твіт став відповіддю на вчорашню заяву командувача морським флотом Корпусу вартових ісламської революції Ірану Аліреса Тангсірі, який заявив, що його країна повністю контролює ситуацію в протоці. За словами Тангсірі, немає жодної необхідності в присутності в регіоні США або інших сторонніх країн.

Наприкінці липня керівництво Ірану заявляло, що перекриє перевезення нафти через протоку, якщо США заблокують іранський експорт чорного золота.

Всього через затоку проходить близько п’ятої частини всієї нафти, що експортується в світі.

Іран вже не вперше заявляє про свої претензії на контроль над протокою. Подібні погрози звучали і в 2011 році як можлива відповідь на санкції.

Ірану належить тільки північний берег протоки. На південному березі розташовані Об'єднані Арабські Емірати й Оман. Ширина протоки в найвужчому місці становить близько 54 км.

Нагадаємо, Ормузька протока - вузька, стратегічно важлива протока, що з'єднує Оманську затоку на південному сході з Перською затокою на південному заході. Північне узбережжя належить Ірану, а південний — Об'єднаним Арабським Еміратам і Мусандам, ексклаву Омана. За даними Підрозділу морської статистики Lloyd's в 2006 році через Ормузьку протоку проходило 33% глобального експорту нафти морем. Якщо враховувати нафтопродукти, то на частку протоки припадає близько 40% глобального експорту нафти морем. В середньому близько 15 танкерів, що перевозять 16,5 до 17 мільйонів барелів сирої нафти, як правило, проходять через протоку щодня.