Суд Києва залишив Насірова з електронним браслетом

Шевченківський райсуд Києва залишив без розгляду клопотання екс-керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова про скасування низки призначених судом обов'язків. Про це повідомив його адвокат Костянтин Дорошенко.

"Суд залишив без розгляду клопотання Насірова про скасування його додаткових обов'язків. Зокрема, не відлучатися з міста Києва, прибувати за кожною вимогою до суду, носити засіб електронного контролю, здати на відповідальне зберігання свій паспорт для виїзду за кордон", - розповів він.

Також на засіданні прокурори продовжили зачитувати обвинувальний акт у справі Насірова. Загалом вони прочитали вже 319 сторінок із 774.

Наступне засідання заплановане на 14 вересня.

Як повідомлялося, 13 серпня Шевченківський районний суд Києва продовжив дію обов'язків колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову до 11 жовтня.

Насірова звинувачують у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364) та службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу). Він обвинувачується в тому, що в період 2015-2016 рр. дозволив компаніям депутата-втікача Олександра Онищенка не сплачувати державі рентну плату за користування надрами. Ці дії Насірова завдали державі збитків на суму понад 2 млрд гривень.

У березні 2017 року Кабмін відсторонив Насірова від виконання обов'язків до закінчення розслідування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Національного антикорупційного бюро.

31 січня 2018 року Насіров був звільнений з посади голови ДФС.

Він подав позов до суду, щоб поновитися на посаді.

16 травня суд продовжив обов'язки, покладені на Насірова, повернув йому внутрішній паспорт і скасував арешт годинників дружини.