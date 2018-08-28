Труба відмовився розглядати призначення 27 осіб на керівні посади у Держбюро розслідувань

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба відмовив конкурсній комісії у розгляді питання про призначення 27 осіб на керівні посади бюро. Про це Труба повідомив на брифінгу, який транслювався на сторінці бюро у Facebook.

За словами Труби, у липні комісія знищила результати поліграфа кандидатів в Держбюро розслідувань. Він стверджує, що без результатів поліграфа не може призначити кандидатів.

"Сьогодні прийняв рішення - відмовити конкурсній комісії у розгляді питання про призначення 27 осіб на керівні посади. Я хочу подякувати всім кандидатам, які взяли участь у цьому конкурсі. У першу чергу я хочу подякувати тим кандидатам, які пройшли у цьому конкурсі. Можливо, усі 27 є професійні. Я впевнений, що абсолютна більшість відповідає цьому. Існуючі підозри щодо них могли бути зняті, коли б директор отримав результат поліграфу. Водночас конкурсна комісія не дала змоги мені це зробити і не дала змоги дізнатися про це", - заявив Труба.

Також Труба додав, що повернув усі подання конкурсній комісії.

"Друге рішення - я повертаю всі подання конкурсній комісії. Постає питання - а яке рішення конкурсна комісія прийме? Ні я, ні будь-хто у ДБР не може і, більше того, - не буде впливати на той процес. Конкурсна комісія сформована представниками політичних інституцій і це відповідальність саме тих політичних інституцій. Рішення за ними. Водночас я хочу нагадати, що у ВР є законопроект, який частково вирішує ці питання і я буду робити максимум для того щоб у вересні ВР повернулася до цього питання і саме ці повноваження передала до ДБР", - заявив Труба.

Труба підкреслив, що призначить заступників територіальних підрозділів та виконуючих обов'язки керівників підрозділів центрального апарату. Труба додав, що в бюро прийняли перших 50 осіб.

За словами Труби, до суду подано позов на дії зовнішньої комісії і 6 вересня суд почне розгляд законності таких дій.