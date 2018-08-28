Три "магічні вісімки": В Україні за день одружилася 1201 пара

Сьогодні, 28.08.18, у Києві одружуються 155 пар, всього по Україні - 1201 пара. Про це повідомив голова столичного управління Міністерства юстиції Станіслав Куценко, передає УНН.

"У щасливу дату 8.08.18 у столиці одружилось 345 пар, 18.08.18 – 311. На сьогодні 28.08.18 подано 155 заяв для реєстрації шлюбу, а загалом по Україні заплановано 1201 одруження. Для порівняння, у минулому році 28.08.2017 року у Києві одружилось всього 3 пари", - повідомив Куценко.

Зокрема, у Центральному – 22 реєстрації, Дарницькому - 21, Дніпровському - 32, Оболонському - 15, Солом‘янському РАЦСі – 31. У звичайний день у цих відділах одружуються по 7-10 пар на день, зазначив Куценко.

Нагадаємо, 18.08.2018, в Україні одружилась рекордна кількість пар – 2980. Найбільше пар 18 серпня одружилося в Дніпропетровській області - 435, в Харківській - 243, Запорізькій - 207, Одеській - 187. У Києві одружилося 312 пар.