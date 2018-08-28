Де дурість - зразок, там розум - божевілля.
Йоганн Вольфганг фон Гете, німецький поет, прозаїк, драматург, мислитель і натураліст

"Тихий протест": У Празі під посольством РФ провели акцію на підтримку Сенцова

28 серпня, 2018 - 21:01
Фото twitter.com/UKRinCZE

У Празі під посольством РФ у вівторок, 28 серпня, пройшла акція на підтримку українського режисера, політв'язня Олега Сенцова. Про це повідомляє Посольство України в Чеській Республіці у Twitter.

"У Празі під посольством РФ пройшла акція "Тихий протест на підтримку Олега Сенцова. Учасники акції 107 хвилин стояли в тиші = 107 днів голодування Олега Сенцова", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у червні понад півсотні активістів у центрі Праги взяли участь в акції на підтримку голодуючого вже три тижні у в’язниці в РФ українського кінорежисера Олега Сенцова, вимагаючи його звільнення.

Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії, 14 травня оголосив голодування, вимагаючи звільнення всіх українців-політв'язнів Кремля.

У цілому в РФ та окупованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів.

Як повідомлялося раніше, колишній президент Польщі Лех Валенса висунув українського режисера Олега Сенцова на Нобелівську премію миру

Читайте також - «Я вдячний, що ви мене не забуваєте»

 

Джерело: День

Більше новин

Дистрофія, анемія, гіпоксія: Сенцов у новому листі повідомив про серйозні проблеми зі здоров’ям
Лех Валенса закликав висунути Сенцова на Нобелівську премію
Політв'язень Балух від початку голодування схуд на 35 кг, - правозахисники
Помпео в телефонній розмові з Лавровим обговорив ситуацію із політв'язнем Сенцовим
Балух побажав янголів-охоронців українському війську, духівництву та громадянському суспільству
Канада стурбована станом Сенцова і закликає Кремль звільнити його

Новини партнерів

Loading...