"Тихий протест": У Празі під посольством РФ провели акцію на підтримку Сенцова

У Празі під посольством РФ у вівторок, 28 серпня, пройшла акція на підтримку українського режисера, політв'язня Олега Сенцова. Про це повідомляє Посольство України в Чеській Республіці у Twitter.

"У Празі під посольством РФ пройшла акція "Тихий протест на підтримку Олега Сенцова. Учасники акції 107 хвилин стояли в тиші = 107 днів голодування Олега Сенцова", - йдеться у повідомленні.

У #Prague під Посольством РФ пройшла акція "Тихий протест на підтримку Олега #Sentsov.

Учасники акції 107 хвилин стояли в тиші = 107 днів голодування Олега Сенцова.

Tichý protest na podporu #FreeSentsov před ambasádou RF v Praze

Photo Eugen Kukla a Igor Budykin#SaveOlegSentsov pic.twitter.com/9h3iTqK9rf — UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) August 28, 2018

Нагадаємо, раніше у червні понад півсотні активістів у центрі Праги взяли участь в акції на підтримку голодуючого вже три тижні у в’язниці в РФ українського кінорежисера Олега Сенцова, вимагаючи його звільнення.

Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії, 14 травня оголосив голодування, вимагаючи звільнення всіх українців-політв'язнів Кремля.

У цілому в РФ та окупованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів.

Як повідомлялося раніше, колишній президент Польщі Лех Валенса висунув українського режисера Олега Сенцова на Нобелівську премію миру.

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