У Франції подав у відставку міністр екології

Французький міністр екології Ніколя Юло у вівторок оголосив про рішення піти у відставку.

"Я вирішив покинути уряд", - сказав міністр в ефірі радіостанції "Франс-Ентер", передає Reuters.

За його словами, це рішення було одним з найскладніших в його житті.

Н.Юло зазначив, що відчуває себе "самотньо" в уряді, коли мова заходить про реалізацію пов'язаних із захистом навколишнього середовища ініціатив і що йому не вдалося домогтися успіху в досягненні поставлених цілей.

"Я не хочу брехати собі. Я не хочу створювати ілюзії, що моя присутність у складі уряду означає, що ми знаходимося на належному рівні в реалізації наших цілей (з проблем навколишнього середовища - ІФ)", - додав він.

"Почали ми скорочувати використання пестицидів? Відповідь - ні. Почали ми вживати заходів, щоб зупинити скорочення біологічного різноманіття? Відповідь теж негативний", - сказав Н.Юло.

Він також повідомив, що прийняв рішення напередодні ввечері і не сповіщав про свою відставку ні президента країни Еммануеля Макрона, ні главу уряду Едуара Філіпа.

Однак Н.Юло визнав, що останні кілька місяців роботи в уряді стали для нього "стражданням". "Іноді мене накривала втома, хотілося опустити руки. І в підсумку я сказав собі, час зупинитися", - додав він.

Французькі ЗМІ в свою чергу відзначають, що таке рішення Н.Юло, можливо, викликано відбулася напередодні в Єлисейському палаці зустріччю, на яку президент Франції запросив його і представників мисливських господарств. За підсумками переговорів Е.Макрон погодився вдвічі знизити ціни національної ліцензії на полювання. Подібний захід викликала серйозну стурбованість з боку активістів, які займаються захистом навколишнього середовища.