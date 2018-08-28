У Генштабі назвали основну причину Іловайської трагедії

Основною причиною подій в 2014 році в Іловайську стало саме вторгнення військ Російської Федерації. Про це під час прес-конференції у вівторок поінформував офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ полковник Сергій Соболєв, передає "Укрінформ".

"Основною причиною зміни співвідношення сил і засобів на користь противника, яка призвела до втрати особового складу і військової техніки, стало вторгнення підрозділів ЗС РФ на територію України. Однак попри це ЗСУ спільно з Нацгвардією та за участі добровольчих підрозділів зупинили поширення агресії, зірвали плани керівництва РФ щодо захоплення південно-східних областей України", - зазначив він.

Водночас, як повідомив Соболєв, на хід подій вплинула також відсутність резервів у складі угруповань сил і засобів АТО, свою роль відіграло і те, що військові частини та підрозділи зазнавали збитків, а особовий склад був виснажений.

Окремо представник Генштабу відмітив інформаційний вплив під час Іловайських подій на українських бійців з боку РФ.

"В 2014 році це можна було фактично оцінити як безпрецедентний вплив, якого досі не знала України. Тоді були створені фейкові акаунти начебто українських військових, начебто волонтерів, які сіяли паніку, занепадницькі настрої щодо нібито зради військового керівництва", - додав офіцер Центрального науково-дослідного інституту ЗСУ Віктор Шидлюх.

Він також зауважив, що тоді військові отримували смс-ки із закликом скласти зброю і залишити позиції.

За офіційними даними, у боях під Іловайськом загинули 366 бійців (157 військових не впізнані), ще 158 вважаються зниклими безвісти.

Читайте також - "Кривавий серпень 2014-го"