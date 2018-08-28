Де дурість - зразок, там розум - божевілля.
Йоганн Вольфганг фон Гете, німецький поет, прозаїк, драматург, мислитель і натураліст

У Греції розбився військовий літак, один пілот загинув

28 серпня, 2018 - 18:54
Фото Time

У Греції в результаті катастрофи тренувального військового літака загинув пілот. Про це повідомляє Ekathimerini з посиланням на Генштаб ВПС Греції, передає "Укрінформ".

"У Греції назвали ім'я капітана тренувального літака ВПС Греції, який загинув внаслідок катастрофи під час тренувального польоту у вівторок", - йдеться у повідомленні.

Загиблим виявився 39-річний Ніколаос Васілею. Його рятувальники знайшли невдовзі після інциденту в самому літаку.

У грецькому відомстві повідомили, що літак типу T-2 Buckeye перебував на відстані у сім морських миль від грецького міста Спарти, коли трапилася аварія.

Як повідомляє видання, другий пілот вижив після того, як зміг вистрибнути з парашутом із повітряного судна. За інформацією ЗМІ, він перебуває в лікарні в Каламаті, його стан здоров'я задовільний.

Зазначається, що обидва чоловіка були досвідченими пілотами, адже мали 2500-годинний досвід за плечима.

Наразі щодо інциденту проводиться слідство.

Як повідомлялося, раніше у серпні під час оглядової екскурсії по Алясці розбився літак, в якому перебували польські туристи - всі чотири пасажири загинули.

Більше новин

Європейська стратегія зв'язку: Маас розповів про альтернативу китайському "Шовковому шляху"
Саудівська Аравія погрожує Ірану військовим ударом в разі блокади Ормузької протоки
Прем'єр Китаю пообіцяв більш жорсткий захист прав інтелектуальної власності
Протягом найближчих 5 років Україна має виплатити $33 млрд зовнішніх боргів, - Гройсман
Україна та Грузія працюють над угодою про взаємні поїздки громадян за ID-картками, - посол
НБУ розраховує отримати транш від МВФ у розмірі $2 млрд до кінця осені

Новини партнерів

Loading...