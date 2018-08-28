У Капітолії штату Аризона зачитали останнє звернення Маккейна

Колишній керівник передвиборчої кампанії Джона Маккейна Рік Девіс зачитав його останнє звернення у Капітолії штату Аризона у Фініксі.

Як пише ВВС, у ньому політик закликав американців "не ховатися за стінами" та піддав критиці політику Дональда Трампа.

Американський народ є "нацією ідеалів, а не крові та ґрунту", йдеться у зверненні сенатора, який помер від пухлини головного мозку 25 серпня.

"Ми допомогли визволити більше людей від тиранії та бідності, ніж колись в історії. Ми послаблюємо нашу велич, коли ми плутаємо наш патріотизм з міжплемінною ворожнечею, що посіяла обурення та ненависть й насильство у всіх куточках земної кулі", - написав в останньому зверненні Джон Маккейн.

"Ми послаблюємо її, коли ховаємось за стінами, а не руйнуємо їх, коли ми сумніваємося в силі наших ідеалів, замість того, щоб довірити їм бути великою силою для змін, якою вони завжди були", - додав сенатор.

Джон Маккейн також закликав американців не впадати у відчай через труднощі в країні. "Ми ніколи не здаємося, ми не ховаємося від історії, ми творимо історію", - говориться у зверненні.

Рік Девіс повідомив, що на церемонії прощання з сенатором цієї суботи виступатимуть екс-президент Барак Обама, який був суперником Маккейна на президентських виборах 2008 року, та екс-президент Джордж Буш-молодший, який був суперником сенатора на праймеріз республіканців 2000 року.

Водночас, за словами пана Девіса, президент Дональд Трамп не відвідає церемонію прощання. Чинну адміністрацію представлятиме віце-президент Майкл Пенс.