У Києві хочуть назвати вулицю на честь Маккейна

Жителі Києва пропонують надати одній із вулиць столиці ім'я американського сенатора Джона Маккейна. Відповідна петиція розміщена на сайті Київської міської ради.

"Американський сенатор Джон Маккейн був великою людиною, він неодноразово відвідував Київ в найтяжчі часи, його допомогу неможливо переоцінити. Він був справжнім воїном в битві за демократію з червоною чумою! Він був великим другом та захисником України. Вважаю, що його ім'я повинно бути увічнено в назві однієї з вулиць нашого міста", - йдеться у тексті петиції.

Зокрема, автор петиції пропонує змінити назву вулиці Жмеринської, де сам мешкає, або ж назвати на честь Маккейна будь-яку іншу нову київську вулицю.

Петиція зареєстрована 27 серпня і вже набрала 205 підписи з 10 тисяч необхідних до розгляду Київською міською радою.

Крім цього, на сайті міської влади зареєстровано петиції з пропозицією перейменувати "бульвар Дружби Народів в бульвар Джона Маккейна", а також "столичне шосе перенайменувати в дорогу ім. Маккейна".

Як повідомлялося раніше, Мюнхенська конференція з безпеки заснувала премію імені Джона Маккейна.