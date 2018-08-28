У Києві поліція затримала 18 людей, які намагалися захопити будівлю на Воздвиженці

У вівторок, 28 серпня, поліцейські затримали 18 осіб за фактом майнового конфлікту щодо будівлі на Воздвиженці у Києві. У столичній поліції повідомили, близько 17-ї години у чергову частину надійшло повідомлення про те, що невідомі особи не впускають у приміщення власників.

Прибулі на місце події правоохоронці з’ясували, що конфлікт виник між двома суб’єктами щодо права власності на вказану будівлю. Обидві сторони надали слідчим документи про право власності.

За фактом конфлікту до Подільського управління поліції доставили 18 учасників, які мали при собі засоби захисту. Їхні дії кваліфікують як хуліганство. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

За даними видання "Наш Київ", мова йде про будівлю за адресою вул. Воздвиженська, 56.

Як зазначає видання, під час спроби рейдерського захоплення, група осіб в чорній формі пошкодили двері болгаркою і проникли в будівлю. Потім вони вигнали на вулицю охоронців. Деякі з захоплювачів забарикадувалися в будівлі.

Для їх затримання поліцейські штурмували будівлю, у відповідь в хід пішли димові шашки і вогнегасник.