У Лондоні під час святкування карнавалу поліція затримала 373 людини

У Лондоні під час святкування щорічного карнавалу в районі Ноттінг-Хілл поліція затримала 373 людини за різного роду правопорушення, повідомляє прес-служба лондонської поліції.

"За вихідні було вилучено 36 зразків зброї, а також арештовано 373 людини. Ми очікуємо, що ця кількість збільшиться", - розповів співробітник лондонської поліції Дейв Маскер.

Наголошується, що безпеку на заході забезпечували близько семи тисяч співробітників правоохоронних органів.

Така велика кількість поліцейських була викликана на захід через часті повідомлень про насильство на карнавалі.