У Молдові не пустили в країну учасників маршу за об'єднання з Румунією

Молдовські прикордонники не пустили в країну учасників маршу, які виступають за об'єднання Молдови та Румунії. Про це повідомляє ЄП з посиланням на NewsMaker.

На контрольно-пропускному пункті в Леушенах прикордонна поліція зупинила їх за порушення порядку на кордоні і непокору вказівкам співробітників КПП.

Прихильники об'єднання Молдови і Румунії почали Марш об'єднання 1 липня в румунському місті Алба-Юлія. Учасники пройшли пішки близько 1,3 тисячі кілометрів у Румунії і планували завершити марш 1 вересня масштабною акцією в центрі Кишинева.

Їм вдалося успішно пройти румунський КПП Албіца, але молдовські прикордонники повернули їх назад в Румунію.

Як зазначила прес-служба Прикордонної поліції Молдови, учасники акції порушили режим проходження кордону, агресивно поводилися з прикордонниками і заважали іншим людям.