У німецькому Хемніці відбулися масові акції протесту, є поранені

Вчора в німецькому місті Хемніц відбулися масові акції протесту. Поліція повідомляє про двох поранених. Про це повідомляє DW.

"В мітингу взяли участь понад дві тисячі осіб. Після мітингу вони пройшли маршем. Поліція кілька разів зупиняла його з-за наявності в натовпі людей з закритими обличчями, що в Німеччині заборонено", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці повідомили про кількох травмованих демонстрантів в результаті кидання піротехнічних засобів.

Поліції довелося застосувати водомет для зменшення загрози ситуації.

Акції протесту, викликані вбивством 35-річного німця 26 серпня, а також діями праворадикалів на наступний день. У зв'язку з цим суд видав ордери на арешт 22-річного іракця і 23-річного сирійця.