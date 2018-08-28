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У вересні Волкер відвідає Україну

28 серпня, 2018 - 12:50
Фото Reuters

Спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер, відповідальний за врегулювання ситуації на Донбасі, відвідає Україну у вересні. Про це 27 серпня після інтерв'ю з Волкером повідомив "Голос Америки".

Наступний візит Курта Волкера в Україну запланований на 13-16 вересня", – сказала ведуча.

Спецпредставник Держдепартаменту США зазначив, що помічник президента РФ Владислав Сурков, з яким вони ведуть переговори з Донбасу, поки не підтвердив доцільність наступної зустрічі.

Попередній візит спецпредставника Держдепартаменту США в Україну відбувся в травні поточного року.

Нагадаємо, остання зустріч Волкера з Сурковим відбулася 26 січня цього року в Дубаї. Тоді Сурков заявив, що Вашингтон представив план розгортання місії ООН на Донбасі в ув'язці цього процесу з виконанням політичної частини мінських угод, на чому наполягали в Москві. За його словами, новий пакет американських напрацювань, на відміну від белградського, має вигляд "цілком реалізованого".

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