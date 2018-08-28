У відборі до ЧС-2019 баскетболісти НБА Лень та Михайлюк зіграють за національну збірну України

Українські гравці НБА Олексій Лень та Святослав Михайлюк зіграють за національну збірну України у вересневих матчах відбору на чемпіонат світу проти Іспанії (14 вересня) та Чорногорії (17 вересня). Про це у вівторок, 28 серпня, повідомляє Федерація баскетболу України.

ФБУ та НБА дійшли згоди щодо участі гравців у двох поєдинках кваліфікації світової першості. Протягом останнього періоду вдалося владнати усі формальності. Що важливо, раніше самі баскетболісти чітко підтвердили своє бажання допомогти українській збірній у майбутніх поєдинках, а НБА виставила рахунок на страхування гравців.

Зазначено, що Михайлюку за поточної ситуації страхування не потрібне, а ось страховий ризик травматичного правого ахілу Леня оцінюється у 10 млн. дол. ФБУ за допомогою спонсора покриє і оплатить страхування на суму в 31 тисячу 408 дол.

Примітно, що останнім гравцем, який грав за національну збірну України у якості гравця НБА, був центровий В’ячеслав Кравцов. "Бігмен" взяв участь в історичному Євробаскеті-2013, представляючи клуб "Фінікс Санс".

Лень, якого було обрано під 5-м номером драфту-2013, відіграв п’ять сезонів у складі "Фінікс Санс", а цього літа підписав 2-річний контракт з клубом "Атланта Хокс". У минулому сезоні 25-річний гравець у складі Санс за 20,2 хвилини на майданчику набирав 8,5 очка, робив 7,5 підбирання та 1,2 передачі.

Михайлюк приєднався до найсильнішої баскетбольної ліги світу цього літа. Після чотирьох сезонів у складі "Канзас Джейхокс" в NCAA, клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" обрав українського захисника під 47-м номером драфту-2018. Наш 21-річний баскетболіст, який у наступному сезоні зіграє в одній команді з суперзірковим Леброном Джеймсом, вже встиг вдало проявити себе у Літній лізі НБА. Українець був одним із лідерів Лейкерс у літніх поєдинках, отримавши визнання серед представників драфту-2018.

До слова, днями захисник збірної України з баскетболу і американського клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк потрапив до трійки кращих снайперів серед дебютантів НБА.