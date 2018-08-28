Україна та Грузія працюють над угодою про взаємні поїздки громадян за ID-картками, - посол

Українські відомства вже погодили текст проекту угоди про взаємні поїздки громадян Грузії та України за внутрішніми паспортами. Про це заявив посол України в Грузії Ігор Долгов на засіданні прес-клубу в рамках ХІІІ наради послів у МЗС, повідомляє Укрінформ.

“Ми отримали підтвердження про те, що текст угоди про поїздки громадян погоджено причетними відомствами української сторони”, - зазначив посол.

Далі, за його словами, будуть направлені документи офіційно у Міністерство закордонних справ Грузії.

Долгов також зауважив, що після цього уряд України повинен буде прийняти рішення про підписання відповідної угоди й уповноважити “визначену особу” на її підписання.

Водночас він зауважив, що українська і грузинська сторони планують підготувати цю угоду до підписання під час Генасамблеї ООН.

Разом з тим, дипломат уточнив, що у разі підписання угоди українці і грузини зможуть здійснювати поїздки за ID-картками.