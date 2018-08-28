Де дурість - зразок, там розум - божевілля.
Йоганн Вольфганг фон Гете, німецький поет, прозаїк, драматург, мислитель і натураліст

Україна та Грузія працюють над угодою про взаємні поїздки громадян за ID-картками, - посол

28 серпня, 2018 - 14:31

Українські відомства вже погодили текст проекту угоди про взаємні поїздки громадян Грузії та України за внутрішніми паспортами. Про це заявив посол України в Грузії Ігор Долгов на засіданні прес-клубу в рамках ХІІІ наради послів у МЗС, повідомляє Укрінформ.

“Ми отримали підтвердження про те, що текст угоди про поїздки громадян погоджено причетними відомствами української сторони”, - зазначив посол.

Далі, за його словами, будуть направлені документи офіційно у Міністерство закордонних справ Грузії.

Долгов також зауважив, що після цього уряд України повинен буде прийняти рішення про підписання відповідної угоди й уповноважити “визначену особу” на її підписання.

Водночас він зауважив, що українська і грузинська сторони планують підготувати цю угоду до підписання під час Генасамблеї ООН.

Разом з тим, дипломат уточнив, що у разі підписання угоди українці і грузини зможуть здійснювати поїздки за ID-картками.

Більше новин

Європейська стратегія зв'язку: Маас розповів про альтернативу китайському "Шовковому шляху"
Президент України закликав створити орган зі стягнення збитків з РФ
Міжнародна спільнота закликала розблокувати вибори в ОТГ
Порошенко прогнозує активізацію гібридної війни РФ проти України із наближенням виборів
У Києві хочуть назвати вулицю на честь Маккейна
Прем'єр Китаю пообіцяв більш жорсткий захист прав інтелектуальної власності

Новини партнерів

Loading...