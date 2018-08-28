УЄФА запросив ФФУ поділитися досвідом з навчання футбольних тренерів

Європейський футбольний союз (УЄФА) запросив Федерацію футболу України (ФФУ) взяти участь у двох міжнародних футбольних семінарах.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України на офіційному сайті.

Перший семінар під назвою "Розвиток тренерської освіти" пройде з 28 квітня по 2 травня 2019 року. Дата другого семінару під назвою "Підготовка тренерів воротарів" поки що уточнюється.

У семінарах, окрім представників ФФУ, візьмуть участь футбольні національні асоціації з Білорусі, Естонії, Фінляндії, Латвії, Чорногорії, Сербії, Греції, Угорщини, Молдови, Польщі, Словаччини та Румунії.

Окрім цього, у 2018-2020 роках буде організовано додатковий семінар на тему: "Прогулянки футболом/Психічне здоров'я/Фітнес у футболі". Про його терміни УЄФА повідомить пізніше.