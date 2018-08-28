В Атлантик-Сіті з'явився музей минулого Трампа

Щонеділі цього серпня історик Леві Фокс влаштовував виставку перед будівлею казино Trump Plaza в Атлантик-Сіті, яку планується знести. Там, використовуючи простий складений стіл і сумку, він представив приблизно 60 предметів: від плюшевого ведмедика "Трамп Марина", до старовинних чорно-білих фотографій зниклих володінь Трампа, що разом формують складну, послідовну історію того, як Дональд Трамп змінив це нью-джерське місто на краще і на гірше.

Про це пише Аrt Ukraine.

Проект "Музею Трампа" в Атлантик-Сіті охоплює 32-річний період історії місцевості — епоху, яка розпочалася з відкриття Трамп-Плаза в 1984 році і завершилася будівництвом Трамп-Тадж-Махала у 2016 році.

У бесіді з виданням Artnet News Фокс говорить, що його цікавить вивчення того, чим може бути такий музей. Коли він вперше поділився цією ідеєю два роки тому, більшість людей побачило у проекті "святиню" на честь Трампа. Але будівництво золотого вівтаря Дональдові не було метою Фокса.

"Музей — це місце для залучення різноманітних точок зору", — говорить Фокс. На його думку, завдання музею — це не просто показ об'єктів на загальнодоступному форумі, а рівномірна контекстуалізація цих об'єктів таким чином, щоб відвідувачі змогли зробити свої власні висновки — це завдання, яке, на думку Фокса, можуть втілити лише такі природжені педагоги, як він сам.

Якщо все піде за планом, наступним кроком буде тимчасова виставка "Музею Трампа", після чого буде створено постійну експозицію, можливо, влітку або восени 2020 року, саме вчасно до наступних виборів.