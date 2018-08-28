В Україні стартував третій конкурс для молодих науковців, - МОН

Міністерство освіти і науки України оголосило третій конкурс робіт молодих учених, на який передбачено 23 млн гривень. Як зазначають у прес-службі відомства, відповідний наказ було опубліковано на сайті МОН у вівторок, 28 серпня.

За словами очільника директорату науки МОН Дмитра Чеберкуса, фінансування проектів переможців "третьої хвилі" почнеться з наступного року.

"Загалом у межах нашого конкурсу на роботи молодих вчених у проекті Держбюджету на 2019-й передбачено 75,7 млн гривень. З них на продовження раніше розпочатих робіт закладено 52,7 млн грн, а на нові - 23 млн грн", - сказав він.

Чеберкус зауважив, що на фінансування першого конкурсу спочатку було виділено 12 млн грн, а потім ще майже 30.

"Тож, як і озвучувалося раніше, МОН щороку нарощує фінансування конкурсу для молодих науковців, це є одним із пріоритетів і міністерства, і уряду. І це ще один суттєвий крок до передбаченого Кабміном до 2020 року підвищення фінансування молодих вчених з 0,5% до 2% від загального обсягу бюджетного фінансування науки. До 2020 року ми плануємо довести бюджет нашого конкурсу до 100 млн гривень", - заявив посадовець.

У МОН повідомляють, що участь у конкурсі можуть брати молоді вчені, які працюють або навчаються у вишах чи наукових установах, підпорядкованих МОН.

Подати проекти їм потрібно до 20 вересня 2018 року через єдину інформаційну систему "Наука в університетах".

Проекти приймаються за такими пріоритетними напрямами: розвиток транспорту та військової техніки, енергоефективність, екологічно чисте виробництво, оновлення агропромислового комплексу, якісне медичне обслуговування, робототехніка, національна безпека, соціально-психологічна реабілітація учасників бойових дій тощо.

З повним переліком тем проектів можна ознайомитися в наказі МОН.

Згідно з наказом, проект, що подається на конкурс, повинен мати тривалість виконання до 36 місяців, його керівник мусить бути або кандидатом наук віком до 35 років, або докторантом (доктором наук) віком до 40 років. Граничний вік виконавців проекту - 35 років.

Зазначається, що початковий відбір проектів проводитимуть в самих університетах чи наукових установах, після чого подані роботи оцінюватиме Експертна рада МОН. Експертизу кожного проекту проводитимуть 5 експертів. Загальна кількість балів рахуватиметься як середнє арифметичне значення оцінок від трьох експертів, що знаходяться у діапазоні між найнижчою та найвищою. Тобто, пояснюють у відомстві, найнижча і найвища оцінки не враховуються, що має забезпечити більш якісну та об'єктивну експертизу.

На основі висновків Ради Конкурсна комісія МОН на чолі з міністром Лілією Гриневич має до 10 грудня визначити переможців.

У МОН нагадують, що на перший конкурс наукових робіт молодих учених у 2016 році було подано 439 проектів зі 114 вишів та наукових установ МОН. 79 проектів обрали для фінансування.

На другий конкурс у 2017 році було подано 362 проекти з понад 100 університетів та наукових установ МОН. Переможцями стали 123 проекти.

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