В Україні внаслідок детінізації зросла кількість платників ЄСВ, - Рева

В Україні внаслідок детінізації зросла кількість платників Єдиного соціального внеску (ЄСВ). Про це повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева.

"З 1 січня по 1 серпня 2018 кількість платників ЄСВ, тобто застрахованих осіб, в Україні зросла на 184 тис. осіб. Люди поступово починають виходити з тіні і починають платити ЄСВ... Якщо взяти нашу статистику, сьогодні у нас зайнятими вважаються 16 млн чоловік, але реально з цих 16 млн зайнятих сплачують ЄСВ приблизно 12 млн осіб", – зазначив Рева.

Раніше повідомлялося, що в першому кварталі 2018 року рівень тіньової економіки складав 33% від офіційного валового внутрішнього продукту, що на 4 процентних пункти менше порівняно з першим кварталом минулого року.

У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) відзначали, що детінізація економіки стала можливою завдяки збереженню макроекономічної стабільності та позитивних економічних тенденцій в умовах реалізації політики, спрямованої на розширення внутрішнього попиту, чому сприяло, в тому числі, підвищення доходів населення. Також важлива роль належала зміцненню інвестиційної складової економічного зростання в умовах продовження процесів реформування економіки, збереженню високого рівня ділової активності бізнесу.

У той же час динаміка детінізації стримується невирішеними проблемами. Це, зокрема, значні виклики стабільності фінансової системи країни та наявність непідконтрольних владі територій, які утворилися в результаті військової агресії на території країни.