Від початку доби в зоні ООС 26 обстрілів, двоє військових поранені

Упродовж минулої доби ситуація в зоні операції Об’єднаних сил залишалася напруженою, проте цілком контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС на офіційній сторінці у Facebook.

“Противник 26 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі чотири рази - з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Російські окупанти вели прицільний вогонь із мінометів калібру 120 і 82 мм, танків, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Противник здійснював обстріли позицій Об’єднаних сил у районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Золоте, Луганське, Авдіївка, Новомихайлівка, Красногорівка, Гнутове, Павлопіль, Лебединське, Водяне та Широкине”, - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське, на Світлодарському – біля Луганського, на Маріупольському напрямку – в районах населених пунктів Гнутове та Лебединське противник застосовував міномети. Також поблизу Лебединського ворог знову після тривалої перерви використав танки.

Упродовж минулої доби двоє військовослужбовців Об’єднаних сил були поранені.

За даними розвідки, за минулу добу трьох окупантів знищено, ще четверо отримали поранення.

Від початку доби противник шість разів обстрілював позиції українських військових у районі Новолуганського, Гнутового, Павлополя і Лебединського, застосовуючи при цьому артилерію, міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети.