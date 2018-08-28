Японія укріплюватиме сили ПРО через "зростаючу" загрозу з боку КНДР

В умовах збереження небезпеки ракетного удару з боку КНДР Японія буде продовжувати зміцнювати сили протиракетної оборони, говориться в поширеній японським урядом у вівторок Білій книзі з військових питань.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Її військові дії стали безпрецедентно серйозною загрозою національній безпеці Японії. В області базового визнання ядерної та ракетної загрози з боку КНДР не відбулося ніяких змін", - йдеться в документі, торкаючись раніше проведених КНДР випробувань балістичних ракет.

У ньому сидів, зветься "значущим" обіцянку КНДР щодо здійснення денуклеаризації, проте вказується, що поки слід чекати його втілення на практиці.

В даний час, говориться в Білій Книзі, Японія посилить свою протиракетну оборону за рахунок систем Aegis наземного базування.

У ній зазначається, що Японія буде зміцнювати союзницькі відносини зі Сполученими Штатами, оскільки ці відносини є "основою світу і безпеки в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні".

У Білій книзі підтверджуються територіальні претензії на архіпелаг Токто (японська назва Такесіма), на які претендує також Південна Корея, і так звані "північні території" - належать Росії південні Курильські острови. У книзі ці домагання називаються "невирішеними проблемами".

МЗС Південної Кореї у вівторок вже висловив Японії рішучий протест з цього приводу.