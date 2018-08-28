ЄС потребує план дій для припинення незаконної міграції, - Бабіш

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що для припинення незаконної міграції необхідний всеосяжний план дій, який він розгляне під час візиту до Італії і на Мальту. Про це повідомляє ЄП з посиланням на The Local.

"Якщо Італія і Мальта не прийматимуть (мігрантів), тоді Іспанія буде. А таким чином ми даємо мігрантам зрозуміти, що можна приїхати в Європу з Марокко через Іспанію. Це повинно припинитися, інакше ми ніколи не зупинимо потік мігрантів", - заявив Бабіш.

Він сказав, що має намір обговорити це питання з лідерами ЄС та взяти участь в реалізації всеосяжного плану дій.

Візит прем'єра Чехії в Італію і на Мальту співпаде з візитом прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який дотримується тієї ж жорсткої лінії щодо нелегальної міграції.

"Я хочу обговорити це питання з моїми партнерами в Італії і на Мальті і, звичайно ж, з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка нещодавно провела переговори з Іспанією", - сказав Бабіш.

"Нам необхідно почати серйозну співпрацю, щоб знайти рішення, тому що ми втратили три роки через божевільні дебати про квоти для мігрантів", - додав він.