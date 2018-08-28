ЄСПЛ зареєстрував новий позов України проти РФ

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зареєстрував нову міждержавну заяву України проти Росії. Справа стосується порушень прав українців, які незаконно утримувалися або утримуються в Криму і РФ.

Про це повідомила прес-служба Міністерства юстиції України на офіційній сторінці у Twitter.

European Court Of Human Rights (ECHR) зареєстрував нову Міждержавну заяву України проти Росії. Вона стосується порушення прав українців, які незаконно утримувалися чи утримуються в Криму та РФ. pic.twitter.com/JSAucfwDab

— Мін'юст України (@minjust_gov_ua) 28 августа 2018 г.

Повідомляється, що справа стосується затримання і судового переслідування українських громадян за різними кримінальними звинуваченнями. Зокрема, заява стосується порушень прав українців, які незаконно утримувалися або утримуються в Криму і Росії.

Зазначимо, на даний момент у суді знаходяться чотири заяви України проти РФ.

Нагадаємо, Росія до 5 вересня має поінформувати ЄСПЛ про стан здоров'я українських політв'язнів Станіслава Клиха, Володимира Балуха, Еміра-Усейна Кука і Сергія Литвинова, а також про надання їм медичного обслуговування.

У зв'язку з порушеннями Росією прав людини на окупованих територіях позов до ЄСПЛ новий міждержавний позов до ЄСП подала Грузія.