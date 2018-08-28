Європейська стратегія зв'язку: Маас розповів про альтернативу китайському "Шовковому шляху"

Ініціатива Пекіна "Один пояс, один шлях", яку він активно просуває, створює нові можливості для інших країн, але і несе їм ризики. Євросоюз готовий виступити зі своєю ініціативою, заявив глава МЗС ФРН Хайко Маас, виступаючи у вівторок на економічній сесії керівників німецьких дипломатичних представництв за кордоном, повідомляє "Укрінформ".

"ЄС восени представить свої власні ідеї про те, як Європа й Азія можуть бути ще тісніше пов'язані між собою - Європейську стратегію зв'язку", - анонсував міністр.

Він сподівається, що німецькі підприємці від самого початку активно до неї підключаться, адже це надає великі шанси.

Що стосується глобальної ініціативи Китаю "Нового шовкового шляху" з новими наземними і морськими зв'язками між Китаєм і Європою, то вона також заслуговує на особливу увагу, оскільки також пропонує великі можливості для економіки Німеччини. "Але ця ініціатива також несе ризики". Успіх її залежатиме від готовності Китаю перетворити суто китайський проект на платформу, на якій усі учасники зможуть реалізувати свої власні інтереси, яка не вноситиме розкол конкуренції між країнами і не завдаватиме шкоди екології.

Загалом кажучи про Китай, Маас висловив заклопотаність "китайським розумінням принципів вільної торгівлі і вільної конкуренції", які несуть іншим країнам нові виклики. Тут Європа згодна з Вашингтоном у своєму невдоволенні такими тенденціями китайської економіки, як примусове передавання технологій, непрозоре державне субсидування, пересилання за кордон надлишкових коштів та посилення політичного втручання в роботу приватного сектора.

Але й до самим Сполучених Штатів, який дедалі більше скочується в бік протекціонізму, у Берліна багато претензій. Маас пригадав партнерам за Атлантикою і штрафні мита на алюміній і сталь, і погрози на адресу німецького автопрому, закликавши відмовитися від таких планів.

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