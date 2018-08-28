З середини вересня у Києві буде гаряча вода, якщо КМУ виділить гроші на погашення боргу

У Києві приблизно в середині вересня буде гаряча вода, якщо Кабмін виділить гроші на погашення боргу відповідно до досягнутого компромісу. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв на брифінгу у вівторок.

Ми звертаємося до Кабінету міністрів, щоб прийняти рішення про внесення змін до постанови 110. Відповідно закриття зобов'язань перед містом Київ, а саме - перед компанією "Київенерго" по різниці в тарифах". Це дозволить нам спокійно, без ексцесів, увійти в опалювальний сезон і зберегти і так зношені мережі від зайвої корозії", - сказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

"Якщо завтра буде прийняте рішення на засіданні Кабінету міністрів, то планова дата укладання угоди - це 15-16 вересня", - сказав він у відповідь на запитання, коли у столиці з'явиться гаряча вода.

Пізніше він уточнив, що приблизно в цей час почнуть підключати котельні та відновлять постачання гарячої води в будинки.

Він підтвердив, що за таких умов 730 млн грн боргу буде погашено за рахунок субвенції.

"По решті борг балансується, зменшується борг "Київенерго" перед НАК "Нафтогаз" і він стає еквівалентним тим заборгованостям, які мають споживачі перед "Київенерго". І тоді з'являються передумови розглядати питання правонаступництва", - уточнив Пантелеєв.

Нагадаємо, у 2017 році столична влада вирішила припинити співпрацю з ПАТ "Київенерго", а весь його комплекс 1 травня поточного року було передано новому підприємству "Київтеплоенерго". Це КП організовувало подачу тепла цієї зими до двох столичних районів - Дарницького і Дніпровського. Ще в квітні у "Київенерго" заявили, що всі їхні співробітники перейдуть на роботу в "Київтеплоенерго".

Очікувалося, що комунальне підприємство успадкує дебіторську та кредиторську заборгованості компанії. Однак 19 липня Господарський суд Києва відмовився замінити "Київенерго" на "Київтеплоенерго" як відповідача за частиною боргових зобов'язань "Київенерго".

Зі свого боку "Нафтогаз" припинив постачання газу Києву через борги "Київенерго", які складають майже 5 млрд грн, з них 1,2 мільярда гривень - борги по пені і штрафах, 3,8 млрд - борги населення і юросіб. Саме через ці заборгованості "Нафтогаз" відмовляється підписувати контракт на поставку газу із "Київтеплоенерго", внаслідок чого в Києві відключено гаряче водопостачання.

Через питання успадкування боргів говорили про ризик відключення ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, проте в останній момент підписали контракт про постачання газу з приватною компанією.