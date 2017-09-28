Адвокат оскаржив вирок Умерова

Адвокат заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова Едем Семедляев оскаржив вирок кримського суду. Про це Е.Семедляев повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні подав коротку апеляційну скаргу на вирок Ільмі Умерову, а також ознайомився з протоколом судового засідання," - написав Е.Семедляев.

При цьому захисник уточнив, що в понеділок, 2 жовтня, йому обіцяли видати повний текст вироку.

"Після чого підготую доповнення до апеляційної скарги," - зазначив Е.Семедляев.

Нагадаємо, суд окупованого Криму виніс вирок заміснику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову - 2 роки колонії поселення і 2 роки заборони на громадську діяльність.