Amnesty International назвала вирок Умерову новим наступом РФ на права і свободи людини в анексованому Криму

У міжнародній правозахисній організації Amnesty International назвала вирок Ільмі Умерову новим наступом російської влади на фундаментальні права людини і свободи в анексованому Криму. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У заяві правозахисників наголошується, що судовий процес над кримськотатарським активістом і винесений вирок стали черговим свідченням переслідувань критиків російської влади ц Криму. Директор Amnesty International в Україні Оксана Покальчук назвала це прямим порушенням свободи слова.

​Підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд 27 вересня виніс вирок у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова. Умерову призначено покарання – два роки колонії-поселення. Також Ільмі Умерову заборонено два роки займатися публічною діяльністю й виступати у ЗМІ.

Адвокат Микола Полозов вважає, що російська пенітенціарна система не зможе забезпечити належний медичний догляд Ільмі Умерову, у якого хвороба Паркінсона, цукровий діабет, ішемічна хвороба серця.

Колонія-поселення – різновид пенітенціарних установ у сусідній Росії, в яких відбувають покарання засуджені до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності, а також особи, які вперше вчинили злочини невеликої або середньої тяжкості. Такі установи, в основному, розташовані в лісових північних та східних регіонах Росії.