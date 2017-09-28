Білорусь звинувачує Україну у порушенні повітряного простору

Посла України в Білорусі Ігоря Кизима запросили у білоруське Міністерство закордонних справ для вручення ноти у зв'язку з порушенням повітряного простору республіки.

Про це повідомила прес-служба білоруського МЗС.

"За поданням Міністерства оборони Республіки Білорусь керівнику української дипмісії в Мінську була вручена нота у зв'язку з порушенням повітряного простору Республіки Білорусь з боку України літаком DA-42, яке мало місце 25 вересня 2017 року", - йдеться в заяві прес-служби.

В Україні подібні звинувачення спростовують. Літак DA-42 Державної прикордонної служби України не порушувала повітряний простір Білорусі, заявив речник ДПСУ Олег Слободян.

"Літак DA-42 Державної прикордонної служби України 25 вересня виконував плановий політ з метою повітряного моніторингу державного кордону на ділянках Чернігівського та Житомирського прикордонних загонів. Суміжна сторона завчасно було попереджено про виконання польотів відомчим літаком на зазначених ділянках", - написав Слободян.

Він повідомив, що літак DA-42 обладнаний системою вторинної локації, що дозволяє органам управління повітряним рухом відстежувати політ літака.

Слободян додав, що Держприкордонслужба ще раз перевірить всю технічну документацію, що стосується даного польоту для об'єктивного встановлення істини.