Цукерберг відкинув звинувачення Трампа в упередженості соцмереж щодо останнього

Нещодавно Дональд Трамп виступив із черговою Twitter-заявою, в якій звинуватив Facebook і деякі видання у тому, що вони перебувають у "таємній змові" проти нього. Засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг відкинув звинувачення президента США в упередженості та змові, передає ВВС.

"Facebook завжди був проти Трампа. Соцмережі завжди були проти Трампа, звідси і фейкові новини. New York Times (перепросила) і Washington Post були проти Трампа. Змова? - запитував Twitter американський лідер і продовжив:

"Але люди були за Трампа! По суті, жоден президент не досягав того, чого ми досягнули за перші дев'ять місяців - і економіка на підйомі".

Слова Дональда Трампа суперечать теорії, популярній в ліберальних колах США, згідно з якою саме соцмережі дали йому можливість донести свої ідеї до широкого кола виборців.

Без соціальних мереж такої можливості він би був позбавлений, впевнені критики.

Цукерберг з критикою Трампа не погодився, як не погодився він і з критикою ліберальної громадськості.

33-річний мільярдер відповів Трампу у Facebook, що соцмережа прагне бути майданчиком для висловлення увсіх можливих ідей.

"Facebook дає людям голос, дозволяє кандидатам спілкуватися безпосередньо і допомагає мільйонам людей голосувати", - додав пан Цукерберг.

"Трамп каже, що Facebook проти нього, ліберали кажуть, що ми допомогли Трампу (виграти вибори. - Ред.), - написав він. - Обидві сторони засмучуються через ідеї і контент, які їм не подобаються. Ось що означає управляти платформою, (яка відкрита. - Ред.) для всіх ідей".

Марк Цукерберг нагадав, що одразу після виборів назвав "божевільною" думку про те, що фейкові новини на Facebook якимось чином вплинули на результат виборів. Тепер він шкодує про це, оскільки вважає ці слова зневажливими.

Соцмережа продовжить "вносити свій вклад у захист від спроб держав поширювати дезінформацію і підривати виборчі процеси", - підсумував пан Цукерберг.