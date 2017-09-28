Екс-мера Слов'янська Штепу госпіталізували із зали суду

Екс-мера Слов'янська Нелю Штепу госпіталізували з Ленінського районного суду Харкова, де сьогодні мало відбутися засідання у її справі. Засідання перенесли на 6 листопада.

Про це заявив суддя Віктор Вікторов, повідомляє NewsOne.

"Надійшло повідомлення, що підсудна госпіталізована із залу суду з високим тиском і підозрою на гіпертонічний криз. Крім того, адвокати Штепи Олександр Тананакин і Олександр Шадрін сьогодні задіяні в інших судових процесах і надіслали заяви з проханням провести засідання без них. Ми порадилися і вирішили неможливим проводити засідання суду без обвинуваченої та її захисників", - повідомив він.

Таким чином, засідання суду по справі Штепи перенесли на 6 листопада.

26 вересня Штепу знову взяли під цілодобову варту через те, що у неї зламався електронний браслет.