Екс-міністр юстиції Лавринович може втекти з країни, - ГПУ

Екс-міністр юстиції України Олександр Лавринович, якого вчора випустили із СІЗО, може втекти з країни. Про це заявив старший прокурор Генпрокуратури Олексій Донський, повідомляє Громадське радіо.

"Ми неодноразово підкреслювали наявність ризику втечі Лавриновича. Особливо враховуючи факт, що троє підозрюваних у цій справі вже втекли. Я говорю про Богатиря та Януковича. Ризик втечі є дуже високим. Тому усю відповідальність за можливу втечу Лавриновича або перешкоджання в інший спосіб буде нести ця колегія суддів. Ми зробили все від нас залежне", - зазначив він.

Донський засудив вчорашнє рішення Апеляційного суду Києва, яке дозволяє Лавриновичу вийти на свободу із СІЗО, передає Укрінформ.

"Ми вважаємо, що ті докази, які у нас зібрані, підтверджують підозри. Тому рішення Печерського суду мало бути залишено в силі. Це з точки зору закону та доказів. Але головна суддя вже раніше відпустила беркутівця, який потім втік. Через це наш департамент вніс її до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Також був відпущений ще один співробітник "Беркуту", який більше 1,5 року знаходився в розшуку. Тому від неї ми могли очікувати різних речей", - додав він.

Донський також зазначив, що не бачив рішення суду. "Ми не бачили рішення та пояснення, але вважаємо його просто ганебним. Як тільки побачимо мотивацію, зможемо далі коментувати", - наголосив прокурор.