Face ID може працювати зі збоями під час сканування обличчя близнюків, - Apple

Система розпізнавання обличчя людей Face ID в новому iPhone X може працювати зі збоями під час роботи з близькими родичами, наприклад братів і сестер, близнюків і дітей до 13 років Про це повідомляє The Guardian.

У всіх цих випадках, щоб уникнути помилкового спрацьовування або неспрацьовування системи розблокування телефону, в Apple рекомендують використовувати інші способи захисту, наприклад, цифровий код.

Раніше представники компанії стверджували, що їхня система розпізнавання людей Face ID значно досконаліша за інші подібні розробки і дає збій в одному випадку на мільйон, передає Еспресо.

В Apple стверджували, що їхню систему неможливо обдурити за допомогою фотографії або маски. Також система працюватиме, якщо користувач відростить бороду, одягне капелюх або окуляри.

Це стане можливим за рахунок постійного самонавчання системи на основі знімків особи власника телефону після успішних розблокувань.