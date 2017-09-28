Facebook, Google і Twitter запросили в Конгрес США на слухання про втручання у вибори

У Конгресі Сполучених Штатів 1 листопада проведуть публічні слухання за участю представників компаній Facebook, Google і Twitter у справі про можливе втручання Росії у президентські вибори у 2016 році.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело.

Запропонував запросити керівництво трьох фірм на слухання Комітет розвідки Сенату, повідомив співрозмовник агентства.

Очільники Комітету розвідки заявили, що це може допомогти "краще зрозуміти, як Росія використовувала онлайнові інструменти та платформи, щоб посіяти розбрат і впливати на наші вибори".

Представники Facebook та Google підтвердили, що отримали запрошення від комітету Сенату, але не сказали, чи будуть компанії брати участь у слуханнях. У Twitter поки не відреагували на повідомлення.

Законодавці США занепокоєні тим, що соціальні мережі могли грати ключову роль у втручанні Росії в американські вибори, зазначає видання.

Раніше Facebook з'ясував, що російські тролі купили оголошень на понад $ 100 тисяч під час президентської кампанії у США.