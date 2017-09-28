ГПУ і Нацполіція провели обшуки в Мінсоцполітики

Генеральна прокуратура України і Національна поліція провели обшуки в Міністерстві соціальної політики. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Згідно інформації, обшуки були проведені в рамках кримінального провадження щодо посадових осіб Мінсоцполітики за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

"У ході розслідування зазначеної виробництва 28.09.2017 Генеральною прокуратурою України спільно з Департаментом захисту економіки Нацполиции України проведені обшуки у заступника Міністра соціальної політики України та інших посадових осіб Міністерства соціальної політики України", - йдеться у повідомленні.

Посадових осіб підозрюють у сприянні комерційним структурам у здійсненні незаконного імпорту товарів на територію України без сплати податків і обов'язкових платежів до держбюджету, а також за фактом розкрадання в особливо великих розмірах бюджетних коштів, спрямованих на оздоровлення дітей шкільного віку та соціального не захищених категорій населення.

На даний момент триває досудове розслідування, проводяться необхідні слідчі дії.