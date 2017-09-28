Хакери з РФ допомагають готувати референдум у Каталонії, - ЗМІ

Хакери, які базуються у Російській Федерації та азійських країнах колишнього СРСР, допомагають оновлювати сайти, присвячені референдуму про незалежність Каталонії.

Про це повідомляє газета El Pais з посиланням на Цивільну гвардію Іспанії.

Після того, як правоохоронні органи заблокували фізичні канали підготовки референдуму, веб-сайти зі списками дільниць для голосування лишаються єдиним джерелом інформації, зазначає видання.

"Згідно з даними Цивільної гвардії, група хакерів у Росії і країнах-сателітах постійно створюють нові посилання на безліч копій сайту про референдум 1 жовтня, які іспанські органи юстиції і поліція не мають змоги закрити", - зазначає видання.

Іспанській владі простіше виявити хакера, який працює з території Євросоюзу. Між Москвою і Брюсселем немає угод у сфері цифрового законодавства, тому Мадрид не може заблокувати сайти з Росії.

Видання також зазначає, що останнім часом російські соціальні мережі і політичні сайти зробили каталонську кризу трендом, який має на меті "поглибити існуючі протиріччя і ослабити не лише Іспанію, а й весь Європейський союз".

Правоохоронні органи Іспанії закрили 144 сайти, пов’язані з референдумом.

В Іспанії загострюється політична криза навколо референдуму про незалежність Каталонії, запланованого на 1 жовтня. Генеральна прокуратура дала розпорядження поліції Каталонії взяти під контроль усі виборчі дільниці в регіоні, починаючи з п'ятниці, 29 вересня.