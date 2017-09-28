Каталонія закликала ЄС втрутитися в конфлікт з владою Іспанії

У четвер, 28 вересня, влада Каталонії закликали Євросоюз не ігнорувати тему майбутнього референдуму щодо незалежності регіону і конфлікт, що виник з іспанським урядом, повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністра закордонних справ Каталонії Рауля Ромави.

Під час виступу на прес-конференції в Брюсселі глава каталонського зовнішньополітичного відомства заявив, що Євросоюз повинен дозволити провести референдум 1 жовтня.

"Ми закликаємо інститути Євросоюзу виступати за цінності і принципи Договору про Європейський союз", - заявив він.

Ромава зазначив, що Брюссель не повинен залишатися осторонь конфлікту між Каталонією та урядом Іспанії, наголосивши, що дії Мадрида є порушенням принципів демократії.

"Порушуються цивільні права і якість демократії в Іспанії підривається", - додав він.

16 вересня понад 700 каталонських мерів вийшли на демонстрацію в Барселоні на підтримку референдуму про незалежність Каталонії від Іспанії.

Мадрид взяв на себе контроль над фінансами Каталонії і підпорядкував поліцію Каталонії безпосередньо національній гвардії країни.

Нагадаємо, референдум про незалежність Каталонії має пройти 1 жовтня.