Колишній співробітник каналу "Еспресо" потребує допомоги, аби побороти рак

Колишній співробітник телеканалу "Еспресо" Костянтин Ходченко, потребує допомоги. Хлопцю 24 роки. У нього лімфома Ходжкіна (рак лімфатичної системи).

У 2015 року Костянтин пройшов лікування - 6 курсів хіміотерапії. Але через півроку хлопцю діагностували рецидив. Аби вижити, він потребує чергового високовартісного лікування. Необхідно пройти курс високодозної хіміотерапії та аутотрансплантацію кісткового мозку. На це потрібно 100 тисяч гривень. Усі матеріальні резерви сім'ї та друзів були вичерпані ще на попередньому етапі. Костянтин та його родина будуть вдячні за будь-яку посильну допомогу. Перерахувати кошти можна мамі Кості - Мартиненко Любов Віталівні.

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