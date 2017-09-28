Китай зобов'яже автовиробників випускати електромобілі

Китай запроваджує з 2019 року обов'язкові квоти на виробництво та продаж автомобілів із альтернативними двигунами.

Про це повідомили в міністерстві промисловості та інформаційних технологій Китаю, передає Deutsche Welle.

Автовиробники, які випускають чи імпортують понад 30 тис. автомобілів на традиційному пальному, муситимуть виконати квоти для екологічних авто, набравши певну кількість пунктів. При цьому за електромобілі виробники отримуватимуть більше пунктів, аніж за "гібриди". Також враховуватимуть і запас ходу.

На 2019 рік встановлено квоту в 10%, у 2020 році вона зросте до 12%. Якщо виробник не зможе виконати цільовий показник, він матиме право купити пункти в іншої компанії або платитиме штраф.

Нові норми планували запровадити з 2018 року. Очікувалося, що квота становитиме 8%. Німецький уряд під час переговорів у Пекіні намагався домовитися про послаблення правил, що стануть додатковим тиском для німецьких автовиробників. Для Volkswagen, Daimler та BMW Китай - найбільший ринок, у той час як нові китайські автовиробники одразу роблять ставку на випуск електромобілів.

Повітря в багатьох китайських містах сильно забруднене, тому там запроваджено жорсткі обмеження для автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння.