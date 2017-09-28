"Київводоканал" запустив чат-ботів у Viber і Telegram

Передавати "Київводоканалу" показники лічильників можна тепер через чат-боти в Viber і Telegram, повідомляє прес-служба компанії.

Чат-бота в Viber можна знайти за посиланням https://chats.viber.com/vodokanalkiev. Для старту комунікації необхідно натиснути "чат" і написати "добрий день" - далі слідувати інструкції.

При цьому старий метод надання показників у Viber у вигляді текстового повідомлення на номер (044) 202-02-02 з 26 вересня більше не актуальний, а інформація не відображається в системі.

Чат-бота в Telegram можна знайти за посиланням https://t.me/vodokanalkiev_bot. Після цього необхідно натиснути "start", додати номер особового рахунку та надати необхідні дані.