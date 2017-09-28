Участь у відкритті в Марселі фейкового представництва терористичної організації "ДНР" взяли маргінальні французькі політики, які фінансуються Кремлем. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України у Facebook.

Зазначається, що СБУ добре відомі особи п’ятьох французьких громадян, які були присутні на "церемонії відкриття центру "ДНР".

"Голова центру" Хубер Файяр разом з "однодумцями" Крістіаном Бореллі та Крістіаною Пуйоль прибули до "ДНР" влітку 2017 року через територію Росії. У Москві вони, зокрема, мали зустріч зі зрадницею України Наталією Поклонською, актрисою "home-video". В тимчасово окупованому Донецьку "делегація" підписала угоду щодо відкриття "центру" з так званою в.о. міністра закордонних справ "ДНР" Ніканоровою.

На відкритті "представництва" був також присутній президент об’єднання "Моя країна Франція" Жак Клостерман, який відвідував ОРДЛО ще у 2016 році, коли його структура входила до "Національного фронту". Перед виборами 2017 року це об’єднання було виключено з коаліції Марін Ле Пен.

"П’ятий "почесний гість" відкриття "центру" Ксав’є Моро – французький аналітик та військовий експерт. За останній час неодноразово озвучував тези вигідні кремлівській пропаганді та організовував публічні заходи за гроші російських спецслужб", - зазначили в СБУ.