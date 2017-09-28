Масове отруєння у Львові: кількість постраждалих зросла до 66

Кількість жертв масового отруєння у Львові зросла до 66 людей, серед яких семеро дітей. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА Facebook.

Станом на 19:00 27 вересня 2017 року всього постраждалих від спалаху інфекції 66 осіб, у тому числі 7 дітей.

Госпіталізовано 60 людей, у тому числі 6 дітей. На амбулаторному лікуванні перебувають 6 постраждалих, серед них одна дитина.

Після проведення лабораторних досліджень усім пацієнтам поставлено діагноз - сальмонельоз. Стан пацієнтів, що перебувають у стаціонарі - середньої тяжкості з поліпшенням.

У Львові перевірять усі ринки після масового отруєння людей.

Продавчині риби вручили підозру.