Масове отруєння у Львові: кількість постраждалих зросла до 66

28 вересня, 2017 - 11:18
Кількість жертв масового отруєння у Львові зросла до 66 людей, серед яких семеро дітей. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА Facebook.
Станом на 19:00 27 вересня 2017 року всього постраждалих від спалаху інфекції 66 осіб, у тому числі 7 дітей.
Госпіталізовано 60 людей, у тому числі 6 дітей. На амбулаторному лікуванні перебувають 6 постраждалих, серед них одна дитина.
Після проведення лабораторних досліджень усім пацієнтам поставлено діагноз - сальмонельоз. Стан пацієнтів, що перебувають у стаціонарі - середньої тяжкості з поліпшенням.
У Львові перевірять усі ринки після масового отруєння людей.
Продавчині риби вручили підозру.